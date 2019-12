Stiri pe aceeasi tema

- Megafarmacia US Sf. Spiridon continua șirul de „tratamente pentru suflet” oferind in dar clienților sai doua evenimente de excepție, un „Concert extraordinar de COLINDE” susținut de Corala „Armonia” desemnata cel mai bun cor barbatesc din lume, precum și cea de a X-a ediție a Conferințelor Sf. Spiridon…

- Joi, 14 noiembrie, ora 18.30, la Sala ATENEU, publicul bacauan se va bucura de prezenta talentatului Tiberiu Soare, unul dintre cei mai importanti dirijori romani. In programul concertului, Alexandru Anastasiu – percutie (solist, dar si compozitor al lucrarii pe care o va interpreta – „Rhythm of the…

- Elevii Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” și-au dat intalnire miercuri, de la ora 14.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” unde și-au sarbatorit bobocii. Balul Bobocilor 2019 a avut drept tema „Calatorie la 1900”, și chiar a fost un eveniment care a oferit posibilitatea retrairii atmosferei…

- Vineri la pranz, in sala Ateneu, Theodor Paleologu, candidatul PMP la funcția de președinte al Romaniei, s-a intalnit cu activiștii și simpatizanții din județul Bacau. Profesorul Paleologu le-a vorbit mult despre schimbarile necesare in domeniul educației, stilul de predare și „harțogaraia” care impovareaza…

- Festivitatea cuprinde un ceremonial militar, religios si va fi urmata de un spectacol de exceptie sustinut de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacau, sub bagheta maestrului Ovidiu Balan, avandu-l ca solist pe violonistul Stefan Tarara; ???? Programul concertistic include lucrarile: ???? George Enescu –…

- Alegerea Președintelui Romaniei va fi organizata in doua tururi, primul pe 10 noiembrie, iar doilea pe 24. Excepție face votarea in strainatate, care va incepe cu doua zile mai devreme. Prefectura Bacau a organizat deja prima instruire a primarilor și secretarilor din județ in vederea stabilirii masurilor…

- Gala Premiilor Revistei ATENEU, o publicatie culturala, o stare de spirit Ca la fiecare editie, acordarea premiilor Revistei ATENEU este precedata de un colocviu, la care sunt invitati scriitori, critici literari, jurnalisti, colaboratori ai revistei. Anul acesta, tema colocviului a fost „Ateneu 55…

- Pentru al doilea an consecutiv, Filarmonica „Mihail Jora” a fost inclusa in programul Festivalului International „George Enescu”, care se desfasoara in aceasta perioada la Bucuresti. In aceasta seara, de la ora 18.30, in Sala „Ateneu”, filarmonica bacauana va sutine un concert dirijat de Jayce Ogren…