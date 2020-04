Simeria: Lucrări de peste 3,4 milioane de lei pentru preșcolari Doua gradinițe din orașul Simeria vor fi reabilitate. Peste 3,4 milioane de lei este valoarea investițiilor in infrastructura preșcolara. Este vorba de gradinița cu Program Normal nr. 1 și de Gradinița cu program prelungit. In ceea ce privește gradinița cu program prelungit, ”obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea lucrarilor pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea gradiniței PP din orașul Simeria, județul Hunedoara”. Prin proiect se propune reabilitarea, extinderea și dotarea cladirii existente a gradiniței cu program prelungit de pe strada C.D.Gherea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

