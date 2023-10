Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid și Feyenoord au produs in adevarat spectacol in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Formația antrenata de Diego Simeone a luat toate cele 3 puncte, in urma unui meci caștigat de echipa sa cu scorul de 3-2.

- Exclus de pe lista UEFA pentru Champions League și cu doar 37 minute jucate in acest sezon, Ianis Hagi este foarte aproape sa o paraseasca pe Rangers, iar urmatoarea destinație este una surprinzatoare.

- Roberto Mancini (58 de ani) este ademenit in Golf cu un salariu anual net de 25 de milioane de euro, pentru cel puțin trei sezoane. Doar Diego Simeone caștiga mai mult la Atletico Madrid, 34 de milioane. Roberto Mancini a demisionat de la sqaudra azzurra și toata lumea s-a gandit imediat ca motivul…

- Jose Castro, peședintele de la Sevilla, are incredere in echipa lui inainte de Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Neymar pleaca de la PSG dupa șase ani și lasa in urma regrete, furie și o paguba financiara de peste 140 de milioane de euro. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat ca starul brazilian a acceptat oferta lui Al Hilal și va avea un salariu fabulos in Arabia Saudita, la mare distanța totuși de Karim…

- Joao Felix nu are nicio intentie de a ramane la Atletico Madrid. Dupa ce a petrecut luna ianuarie sub forma de imprumut la Chelsea, atacantul portughez a revenit in aceasta vara in Spania, dar nu are nicio intentie de a ramane la clubul unde este legat pana in iunie 2027. Potrivit Sport, jucatorul…

- Joao Felix (23 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, va pleca din capitala Spaniei in aceasta vara și a primit o oferta din Arabia Saudita. Al Hilal insista sa il transfere pe Joao Felix, insa saudiții l-ar dori chiar și sub forma de imprumut, pana in 2024, conform specialistului in mercato Fabrizio…

- FC Liverpool a acceptat o oferta de 12 milioane lire sterline, plus bonusuri, de la clubul saudit Al Ettifaq in schimbul mijlocasului Jordan Henderson, transmite agentia PA Media, potrivit Agerpres.Henderson, 33 ani, capitanul ''cormoranilor'', ar fi ajuns la un acord verbal cu clubul antrenat de…