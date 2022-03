Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Starbucks a anunțat marți ca iși suspenda toate activitațile din Rusia, inclusiv livrarea produselor sale și a cafenelelor operate prin franciza, relateaza Reuters. Coca-Cola a anunțat la scurt timp dupa aceeași decizie.

- Gigantii Mastercard si Visa au anuntat ca isi suspenda operatiunile in Rusia in semn de protest fata de invazia Ucrainei. Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii sau bancomatele…

- Moscova va raspunde joi la propunerile americane privind securitatea in Europa, in vederea unor negocieri care ar putea duce la detensionarea crizei intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a anunțat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

- Cele trei incidente separate implica avioane de recunoastere P-8A ale marinei americane care zburau deasupra Mediteranei in spatiul aerian international cand au avut loc interceptarile, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului SUA al Apararii, capitanul Mike Kafka.Desi nimeni nu a fost ranit,…

- Autoritatile si media de stat din Rusia s au distrat miercuri pe seama "datei invaziei ruse in Ucraina, anuntata de media occidentala, ca ar avea loc pe 16 februarie, pe baza unor informatii provenite de la surse din serviciile americane de informatii."Am o rugaminte catre media de dezinformare americane…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca Rusia intentioneaza sa puna in practica masuri de protectie impotriva unor eventuale sanctiuni impuse de SUA si sa reduca la minimum consecintele acestora, cerand in acelasi timp Casei Albe sa opreasca ''provocarea de tensiuni'' in Europa, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Danemarca si-a exprimat luni disponibilitatea de a trimite patru avioane F-16 si o fregata pentru a se alatura operatiunilor NATO din regiunea Baltica si Europa de Nord, ca raspuns la consolidarea militara rusa in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat ministrul de externe danez Jeppe Kofod,…

- Cererea extrem de ridicata din Europa a dus in decembrie la cresterea record a exporturilor americane de gaze naturale lichefiate (LNG), potrivit datelor Refinitiv, aceasta in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica, intr-un…