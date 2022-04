Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene și Inspectoratul General al Poliției condamna vehement actele de vandalism care au avut loc recent la Cimitirul Eroilor Romani cazuți in cel de-al Doilea Razboi Mondial din localitatea Falești, conform deschide.md. Fii la curent cu cele…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- Au fost descoperite 18 mijloace de transport inscripționate cu litera „Z”, similare cu cele care au invadat Ucraina, relateaza Realitatea PLUS. Potrivit unui oficial al Poliției, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in localitatea Balți. Un caz similar a fost constatat și la Chișinau.Faptele pot…

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA. Intr-un comunicat difuzat vineri, administratia locala a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica…

- Ucraina a refuzat sa se reconecteze la rețelele electroenergetice ale Rusiei și Belarusului, dupa ce a trecut cu succes regimul de testare in regim izolat, in perioada 24-26 februarie, test la care a participat și Republica Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei al Ucrainei, Gherman Galușenko,…

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…

- Va fi sau nu un atac militar al Rusiei impotriva Ucrainei? Este intrebarea pe care astazi si-o pune aproape toata lumea. Expertii politici de la Chisinau spun ca situatia este tensionata si nu e clar daca o noua invazie a Rusiei in Ucraina poate fi prevenita prin eforturi diplomatice, transmite tvr.md.…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova a venit cu o postare in care vorbește de „campania necruțatoare a Rusiei de destabilizare a Ucrainei”. „. Rusia iși justifica acțiunile susținand ca Ucraina reprezinta cumva o amenințare la adresa securitații sale. Aceasta intoarce realitatea…