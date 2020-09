Stiri pe aceeasi tema

- 2 total views Edilul, insista sa-l atace pe contracandidatul sau, de care vizibil se teme, Virgil Pirvulescu, ieșind public pe contul personal de fb, joi 20 august, susținand prin textul „cladirea Primariei in mandatul meu și cladirea Finanțelor Publice in mandatul contracandidatului meu de la PNL.…

- Vineri, 14 august, la ora 12.00, primarul Mircia Gutau si viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu au lansat sistemul de bike-sharing CICLO, o initiativa pusa in practica in urma colaborarii cu compania locala Tech Wise Electronics. Statia din Ostroveni, din parcarea de langa catedrala Inaltarea…

- Organizatiile PSD Valcea si PER Valcea au semnat luni un acord care presupune sustinerea reciproca a celor doua partide, in perspectiva alegerilor locale din 27 septembrie 2020.Citește și: Jocurile din PSD. Moțiunea de cenzura este varful icebergului Prin acest acord, candidatul PSD…

- 11 total views …construind pe o suprafața pe care nu o avea concesionata, iar complicitatea autoritaților a existat inca de la inceput, concret de la recepția lucrarii, unde comisia care era compusa și din angajați ai primariei, a inchis ochii pentru ca…numele Gutau nu trebuie deranjat, ci protejat.…

- 1 total views …și asta pentru ca reales in 2016 ca primar al municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau a fost de la inceput unanim acceptat de PSD și ALDE ca fiind vectorul cel mai viril politic la nivel local, intr-un cuvant – garantul suprem al respectarii intelegerii fratesti transpartinice. Gașca…

- Primaria Ramnicului a demarat o serie de lucrari complexe in zona intrarii Violetelor din Cartierul Nord, dupa modelul amenajarilor realizate recent in vecinatatea Gradinitei Ostroveni 2 si a blocului A17 de langa Casa Tineretului. 1 de 3 Aceste lucrari au fost solicitate de locuitori in cadrul intalnirilor…

- Centrul de Permanenta din Ostroveni a pierdut un membru important al echipei cu care aceasta institutie a plecat la drum: decesul cauzat de COVID-19 al doctorului Dumitru Constantin, medic de familie in comuna Susani, intristeaza deopotriva lumea medicala si comunitatea valceana. In cele opt luni in…

- Multe se vor analiza și se vor spune in acest an electoral. Va dați seama ce teme vor fi dezbatute in 2024, atunci cand vom avea 4 tipuri de alegeri! Dar, pana atunci, trebuie lamurit momentul actual. In data de 9 martie 2020, inainte ca in Romania sa se instituie starea de urgența din cauza epidemiei…