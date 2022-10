Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a daramat joi patru monumente dedicate soldatilor Armatei Rosii care au murit in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in contextul in care relatiile tensionate din punct de vedere istoric dintre Varsovia si Moscova au atins noi minime in urma invaziei Rusiei in Ucraina.

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat joi la televiziunea nationala poloneza ca obiectivul sau este ca un numar cat mai mare de cetateni polonezi ”sa fie instruiti (militar) si sa poata folosi arme”, transmite agentia EFE, informeaza AGERPRES . El a reiterat planurile guvernului…

- Autoritatile poloneze au anuntat vineri ca au distribuit comprimate de iodura de potasiu pompierilor din toata tara, in cazul unei expuneri provocate de razboiul din Ucraina, negand in acelasi timp ca exista motive de ingrijorare, potrivit Agerpres. The post Polonia distribuie iodura de potasiu pompierilor…

- Autoritațile de la Varșovia, ingrijorate de luptele din jurul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, au distribuit tablete de iod pompierilor regionali pentru a le da oamenilor in caz de expunere la radiații, a anunțat joi ministrul adjunct de Interne din Polonia, potrivit Reuters.Iodul este…

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- Miercuri, viceministrul apararii din Polonia, Marcin Ociepa, a declarat ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia in urmatorii 3 pana la 10 ani”, ceea ce justifica investitiile semnificative ale tarii sale in aparare, transmite EFE și Agerpres . Astfel, in cadrul unui interviu publicat de cotidianul…