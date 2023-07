Stiri pe aceeasi tema

- 146 de contestații au fost depuse de cadrele didactice sucevene dupa examenul de titularizare pe post in invațamantul preuniversitar. Cele mai multe contestații, 21, au fost depuse la Limba și literatura romana, predagogia preșcolara și metodica desfașurarii activitaților insttructiv educative in gradinița…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de canicula, val de caldura și disconfort termic ridicat valabil in județul Suceava in cursul zilei de luni, 17 iulie. Potrivit meteorologilor valul de caldura va continua sa se intensifice in ziua de luni și va fi canicula in toate zonele…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 3 iulie, pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2023. Rezultatele au fost afișate atat pe pagina web menționata anterior,…

- Intr-o emisiune la Radio Top, președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a susținut ca județul este luat in seama la virf, de cind el este prim-vicepreședinte al partidului la nivel național. El a afirmat: „In acest mandat, PNL Suceava l-a avut pe deputatul Bogdan Gheorghiu…

- Sambata, 10 iunie de la ora 10.00, stadionul ”Unirea” va gazdui ultimul meci pe teren pentru CSM Suceava din sezonul regulat al Ligii Naționale de rugby. Fața de anul trecut, formația suceveana a fost repartizata in grupa a III-a, dar oricum a facut fața cu greu rigorilor competiției. Cu un lot care…

- Președintele Uniunii Sindicale Suceava, profesorul Traian Padureț, da ca sigura declanșarea grevei generale in invațamant, incepand de luni, 22 mai, de la ora 08.00. In plus, el a declarat, la Radio Top, ca a crescut numarul semnatarilor pentru greva. El a afirmat: „Am fost placut surprins de catre…

- Marți dupa amiaza un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Radauți a oprit pentru control pe raza comunei Marginea, autoutilitara condusa de un localnic de 45 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul de 45 de ani are permisul…

- La primul meci in fața propriilor suporteri din acest sezon competițional, echipa de rugby CSM Suceava a primit sambata 22 aprilie, pe stadionul ”Unirea”, vizita celei mai bune echipe a grupei a treia, RC Barlad. Gazdele nu au rezistat in fața vasluienilor decat o repriza, scorul final al intalnirii…