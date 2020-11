Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Silviu Vexler, a afirmat ca isi incepe mandatul sub semnul continuitatii, dorindu-si crearea unei "porti a cunoasterii" spre istoria, cultura si traditiile evreilor din tara noastra, potrivit Agerpres. "Cuvantul principal este…

- Mai mulți intelectuali din comunitatea evreiasca contesta candidatura deputatului Silviu Vexler la alegerile pentru funcția de președinte al FCER. Aceștia susțin ca Vexler este deja candidat din partea comunitații evreiești la un loc in Parlament, iar daca va conduce și FCER, atunci ar putea afecta…

- Marius Balo, profesorul clujeanul închis de aproape 7 ani în China pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari și tratat cu indiferența de autoritațile din România, a decis sa intre în greva foamei începând de duminica, 15 noiembrie…

- Calin Matieș, Președinte al Federației Naționale a Producatorilor de Produse Tradiționale din Romania și antreprenor de succes, candideaza pentru un mandat de senator, cu intenția de a ajuta producatorii locali, sectorul hotelier, cel al restaurantelor, agricultura, turismul și pe toți cei care au o…

- Naționala Romaniei a ajuns in Islanda la ora locala 19:00 (22:00 in Romania), unde urmeaza sa dispute semifinala barajului pentru Campionatul European. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban și-a exercitat dreptul de vot in cursul acestei dimineți. La ieșirea de la urne acesta a declarat urmatoarele: ”Am votat astazi pentru continuarea dezvoltarii Orasului Cugir, pentru continuitate. Cred ca trebuie sa dam un vot pragmatic, trebuie sa dam un vot pentru…

- In cele doua mandate de Primar al orasului 2008 2012 si 2014 2016 si din pozitia de Presedinte al Asociatiei Oraselor din Romania, orasul Navodari a avut parte de o dezvoltare istorica din punct de vedere administrativ, cultural si sportiv ldquo;Am demonstrat si voi continua sa demonstrez ca facem mai…