Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana va fi socru din nou! Dupa Honorius, care s-a casatorit cu americanca de origine romana Corina Bode, a venit și randul lui Silvius, fiul sau cel mic din prima casatorie. Excentricul familiei, care se afișa in exclusiviste mașini și petreceri extravagante a fost cumințit de o romanca ce…

- Hepatita reprezinta inflamația ficatului care rezulta dintr-o varietate de cauze, atat infecțioase, cat și noninfecțioase. Agenții infecțioși care provoaca hepatita includ viruși și paraziți. Cauzele noninfecțioase includ anumite medicamente și agenți toxici. In unele cazuri, hepatita poate rezulta…

- Medicii infectionisti atrag atentia asupra faptului ca numarul de cazuri de hepatita virala ar putea creste o data cu revenirea copiilor in scoli, dupa vacanta. Pentru a preveni acest lucru, specialistii recomanda respectarea cu strictete a regulilor de igiena atat de catre copiii cat si de catre adulti.…

- ”Gata, și-au luat Europa inapoi” titram ”lovitura” din 27 martie. Și cand de la bun inceput avertizam ca razboiul din Ucraina este in grafic…Cel puțin pentru Statele Unite ale Americii! Administrația Biden reușind o ”reconquista” la care nu ar fi indraznit sa viseze nici macar cel mai inverșunat democrat…

- Cu siguranta te-ai lovit de termenul de web hosting, cel putin o data, mai ales daca detii o afacere sau iti doresti sa pui bazele uneia. Daca inca nu ti se pare familiar termenul, in articolul nostru vei gasi toate informatiile de care ai nevoie, explicate pe intelesul tuturor. Cum functioneaza web…

- Precedenta scumpire a fost operata in ultimele zile ale anului trecut. In urma cu putine zile, s-a anuntat ca invazia Rusiei in Ucraina, una dintre cele mai mari producatoare de grau din lume, a dus preturile graului la maxime ale ultimilor 14 ani, fortand consumatorii de paine sa suporte costul.…

- Exista un oraș in Statele Unite ale Americii care a fost fondat de romani. Este al doilea cel mai mare oraș din Illinois, dupa Chicago, care a aderat la Statele Unite ale Americii in anul 1818, devenind cel de-al 21-lea stat. Orașul ridicat de la zero de romani s-a dezvoltat puternic, ajungand de la…

- Timp de cinci luni, Alexandra Stan și Alex Parker au format un cuplu. Cei doi s-au desparțit recent, iar finalistul de la Eurovision 2022 a decis sa spuna motivul pentru care relația lor s-a incheiat.Dupa divorț, Alexandra Stan a inceput o relație cu Alex Parker, pe care il cunoștea de foarte mult timp.…