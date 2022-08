Stiri pe aceeasi tema

- Deea și Dinu Maxer au plecat din nou in vacanța, dar de data asta nu singuri, ci alaturi de copii! Ce destinație au ales, dar și pentru cat timp vor sta acolo, departe de casa. Ce au marturisit in cadrul emisiunii Mamici de pitici cu lipici.

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu au format in trecut unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondena. S-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, iar intr-un final au decis sa porneasca pe drumuri diferite.

- Silviu Prigoana a oferit o prima reacție, dupa ce Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu Reativan George. Ce a marturisit afaceristul, dar și ce le dorește celor doi indragostiți. Vedeta pare mai fericita ca niciodata de cand și-a gasit liniștea in brațele partenerului ei.

- A venit vara, iar bineințeles ca ne dorim cu toții o vacanța pe cinste. Ei bine, Carmen Grebenișan profita din plin de zilele calduroase și a ales drept destinație Barcelona. Iata cați bani trebuie sa ai daca vrei sa mergi și tu acolo. Locurile sunt de vis și te vei distra pe cinste.