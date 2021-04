Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal Adrian Anghelescu a anunțat ieri ca Primariei Giurgiu are conturile blocate pentru datorii catre firma de salubritate, dar nu a precizat de ce s-a ajuns in aceasta situație și cine este vinovat de blocarea conturilor. Aranjamentul electoral pagubos regizat de fostul edil Nicolae Barbu…

- Incet, incet au inceput sa iasa la iveala unele aranjamente și inginerii țesute anul trecut, in ultimele luni de mandat, de traseistul fost primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. Surprinzator, deși nu mai este primar de o jumatate de an, fiind doar consilier local, tot el controleaza tot ce…

- Eveniment Comunicat de presa / Vizita de documentare a reprezentantilor adminstratiei locale Giurgiu, in Alexandria martie 25, 2021 15:26 Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, insotit de o delegatie formata din specialisti din cadrul Primariei Giurgiu, a efectuat saptamana aceasta o vizita…

- Politistii Directiei de Politie Transporturi au organizat, in zona aeroporturilor civile din Romania, o actiune de control privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim de taxi si in regim de inchiriere, dar si cu privire la respectarea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19.…

- Ceea ce s-a petrecut in zilele trecute in municipiul Giurgiu este de domeniul incredibilului și demonstreaza ca urbea este un sat fara stapan, unde fiecare face ce vrea. Fostul edil PP-DD, PSD și Pro Romania al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, se comporta ca și cum ar mai fi primar, deși a pierdut…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 24 februarie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a instituției, faptul ca termenul final de depunere a declarației s-a prelungit pana la data de 31 martie. Primarul municipiului, Soos Zoltan, a luat hotararea…

- Traian Berbeceanu a anunțat ca a fost revocat din funcția de prefect al Capitalei, dupa ce, luni seara, liderii coaliției de guvernare au stabilit imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect in țara. PNL a cedat județe importante, dar și Capitala, unde l-a propulsat pe Traian Berbeceanu. PLUS va…

- Circulația rutiera pe strada Garii a fost inchisa, incepand de duminica. Decizia vine ca urmare a starii dezastruoase in care se afla acum aceasta artera. Primaria Giurgiu anunța, luni: ”In urma sesizarilor asupra situației strazii Garii, primarul Adrian Anghelescu a luat masura inchiderii acesteia,…