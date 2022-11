Silviu Prigoana a intampinat multe provocari și a avut frici in lumea afacerilor ori a politicii. S-a pensionat la 58 de ani, pentru a se relaxa și bucura mai mult de placerile vieții, insa o neliniște a ramas, aceea ca poate face oricand foamea. Creatorul primei televiziuni de știri de la noi, dar și a unei mari firme de salubrizare, are pensii 37.000 de lei insa, chiar și cu averea ce-i intra lunar pe card se teme ca poate veni o criza in care va simți la propriu ce este foamea. Silviu Prigoana a devenit pensionar! Doar 37.000 ii intra lunar pe card Silviu Prigoana investește intr-o imensa camera…