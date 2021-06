Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Chviu a facut acuzații grave la adresa clinicii anchetate recent de Poliție pentru funcționare ilegala. Vedeta a susținut ca viața i s-ar fi transformat intr-un coșmar, dupa ce și-a facut o intervenție de marire a posteriolului, susținand ca substanța folosita ar fi dus la infecție. Ba mai…

- Costin Marculescu a fost uitat de prieteni, la parastasul de un an, conform Click.ro. Fosta iubita a regretatului actor, Cristina Canela, a facut acuzații grele catre familiei artistului, susținand ca nu ar fi fost invitata. Ba mai mult, aceasta a declarat ca rudele lui s-ar fi bagat mereu in relația…

- Aida Parascan i-a adus acuzații grele la Acces Direct medicul care i-a monitorizat sarcina pierduta. Vedeta a declarat ca doctorul i-ar fi spus ca nu este necesara o ecografie și ca i-ar fi scris-o de mana. Ajunsa ulterior la un alt medic, faimoasa bucatareasa a aflat, din pacate, la interval de cateva…

- Catalin Zmarandescu a avut o prima reacție publica, dupa ce fiul lui din prima casatorie, Mihai, i-a adus acuzații grele, susținand ca luptatorul MMA nu s-ar mai interesa de el și de sora lui, Alexandra. Vedeta a transmis la Antena Stars ca baiatul lui ar fi un copil fara minte și ca ii ureaza „bafta”…

- Iulia Vantur (40) e pe cai mari in India! Nu doar ca traieste o poveste de dragoste ca in filme cu cel mai ravnit barbat din India, celebrul actor Salman Khan (55 ani), ci invata de la el si multe trucuri benefice in cariera pe care si-a creat-o la Bollywood si care este in plina ascensiune acolo.

- Amna și-a ieșit grav din fire pe rețelele de socializare. Aceasta a trecut prin clipe grele din cauza infecției cu noul coronavirus și s-a enervat serios atunci cand unii dintre internauți au acuzat-o ca ar fi mințit și ca totul ar fi fost numai o inscenare. Acuzații grave la adresa Amnei dupa ce s-a…

- Un membru al Sindicatului Liber de la Metrou acuza Ministerul Transporturilor ca isi propune sa le taie salariile, dar si pe cei din conducerea Metrorex ca discutiile cu sindicatul au loc doar prin comunicate de presa.