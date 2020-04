Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu arata ca 56% dintre romani nu pot lucra de acasa, ramanand vulnerabili infecției cu virusul.Citește și: VIDEO Cum sa iti faci acasa o masca de protectie impotriva COVID-19 82% dintre romani se spala și se dezinfecteaza mai des pe maini, iar 75% evita spațiile publice, ieșind…

- In plina pandemie de coronavirus, cand anxietatea este la cote maxime , mai exista și raze de speranța. Știrile legate de coronavirus nu sunt mereu cele mai fericite. Insa din cand in cand, exista și vești bune. Un exemplu ar fi felul in care designerii romani s-au alaturat luptei impotriva noului…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- Fostul fotbalist Antonio Cassano (37 de ani) a indemnat oamenii sa stea acasa intr-un mod inedit: italianul considera ca in loc sa ieși afara, mai bine te uiți la filme și faci copii! Italia este țara europeana cea mai afectata de coronavirus. Aproape 3.000 de italieni au murit din cauza noului virus…

- Cu toate ca peste tot sunt transmise mesaje prin care romanilor li se cere sa stea in casa, reprezentanții “weSKI Muntele Mic” va cheama la „aer curat”. In plina pandemie de coronvirus, acestia ii invita la schi pe toti cei care... vor sa plece din casa. The post Pentru cei plecati de acasa. Invitație…

- "Suntem obosiți, suntem puțini in spitale și pe teren. Mergem acasa la oameni ca soldații pe front", sunt doar cateva dintre vorbele dureroase spuse la unison de medicii din Italia, aflați intr-o continua lupta cu moartea, zi de zi, pentru a stopa pandemia de coronavirus.

- Dinamoviștii vor ramane și in aceasta saptamana la domiciliu, așteptand sa vada cum evolueaza pandemia de coronavirus la nivel național. Mesajul lui Adi Mihalcea a fost clar. Porțile sunt larg deschise la Saftica, la cantonamentul "cainilor" de pe DN1, doar ca nici țipenie de jucator pe acolo, practic,…