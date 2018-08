Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia se teme de Dinamo: ”E o echipa care nu abandoneaza niciodata!”. Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo este o formatie care nu abandoneaza niciodata si lupta pentru a reveni in joc pana la ultimul fluier…

- Elvir Koljic, la Universitatea Craiova. Atacantul bosniac a semnat un contract pentru urmatorii trei ani. Clubul de fotbal Universitatea Craiova l-a transferat, vineri, pe atacantul Elvir Koljic (23 de ani), cel mai bun marcator al campionatului din Bosnia-Hertegovina in actualul sezon, informeaza site-ul…

- FCSB a caștigat cu 2-1 returul cu Rapid Viena din play-off-ul Ligii Europa , dar a ratat calificarea in faza grupelor din cauza eșecului din prima manșa (1-3). Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a invinovațit pe portarul Vlad pentru ratarea obiectivului. Gigi Becali, patron FCSB: „Daca nu ai portar,…

- FCSB va evolua cu Hajduk sau cu Slavia Sofia, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va trece de Rudar. Partida tur va avea loc, la 9 august, in deplasare, iar returul la 16 august, la Bucuresti. Rudar va intalni FCSB, joi, de la ora 18.30, pe teren propriu, si in 2 august, de…

- Soarta lui Nicolae Dica ar putea depinde in mare masura de rezultatele urmatoarelor doua partide, cu Rudar in preliminariile Ligii Europa si cu rivala Dinamo, in Liga 1. Daca nu va obtine maximum de puncte, tehnicianul ar putea fi demis. "Cum poti sa dai un om afara dupa o etapa? Dica nu pleaca…

- Elita voleiului romanesc se reuneste in acest sfarșit de saptamana la Blaj, municipiul care va gazdui, in incinta Palatului Cultural, vineri si sambata (8 si 9 iunie 2018), manifestarea “Voleiul romanesc – prezent si viitor”, organizata de Primaria Municipiului Blaj si Federatia Romana de Volei. Și-au…

- Dinamo, de trei ori mai profitabila decat FCSB. Cifrele din 2017 nu mint: Negoița, mai tare ca Becali. Deși se lauda ca face bani cu echipa, Gigi Becali nu se poate lauda ca este mai profitabil decat rivalii de la care tot cumpara jucatori, Dinamo (ultimul dorit este slovacul Nemec, care ar veni langa…