SILVIU HURDUZEU: Copiii sunt prioritatea noastră! ADVERTORIAL. Actuala criza sanitara și criza economica care se prefigureaza in urmatoarea perioada ne obliga sa facem tot ce putem pentru a ne proteja copiii! Iata cateva dintre masurile pe care intenționam sa le luam in acest sens: Dublarea imediata a alocațiilor pentru copii; Majorarea indemnizației de creșterea copilului la cel puțin salariul minim pe economie sau 100% din media veniturilor pe ultimele 12 luni; Acordarea de vouchere pentru creșa, pana la intrarea copilului in grupa mica de la gradinița; Credite cu dobanda subvenționata de stat pentru familiile cu copii pentru achiziția, construcția… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

