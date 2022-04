Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Cristinel Crețu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru luare de mita și trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi primit mita de la un om de afaceri 40.000 de euro, au transmis, luni, procurorii DNA. Procurorii Directiei Nationale…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost codamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia. ”Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 21.01.2022,…

- Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost reținut de procurorii DNA. Acesta ar fi fost prins in flagrant primind mita 75.000 de euro de la administratorul unei firme, caruia inițial ii ceruse o mașina de lux,…

- Procurorii prahoveni au retinut, joi si cer arestarea preventiva a patru barbati care furau din locuinte si din autoturisme. Ei au sustras din casa unui om de afaceri din Breaza 400.000 de lei. Hotii actionau la pont, filau timp indelungat victimele, erau foarte precauti si pentru a-si sterge urmele…