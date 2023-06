Silviu Biriș a renunțat la călugărie. De ce s-a răzgândit actorul pe ultima sută de metri Dupa ce a absolvit Facultatea de Teologie, Silviu Biriș iși dorea sa se calugareasca și toata lumea care il cunoștea era la curent cu viitorul sau drum in viața. Doar ca actorul s-a razgandit și a explicat care au fost motivele pentru care a decis sa renunțe la straiele de calugar. Siviu Biriș este angajat la Teatrul Național București și a decis ca viața lui sa ia o alta intorsatura. Dupa divorț, nepotul artistei Veta Biriș a luat calea bisericii, iar in 2021 a absolvit Facultatea de Teologie și a depus juramantul de credința. „Am ajuns sa fac Teologie in urma unui accident. A fost un accident,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

