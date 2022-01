Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a anuntat sambata ca renunta sa candideze la presedintiei, post pentru care votul incepe luni in parlamentul italian, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Fostul premier Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a anuntat sambata, 22 ianuarie, ca renunta sa candideze la președinția Italiei, post esential onorific pentru care incepe, luni, votul in Parlament. Miliardarul a facut campanie in culise de cateva saptamani pentru a-l inlocui pe actualul președinte…

- Parlamentul Italiei se va reuni luni pentru a alege un nou presedinte al Republicii, un post prestigios pentru care actualul premier Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Central Europene, pare cel mai bine plasat, in cadrul unor rocade ce ameninta supravietuirea executivului, relateaza vineri AFP.…

- Comentatorii se indoiesc ca fostul premier are șansa de a obține sprijinul majoritații parlamentarilor, iar un ziar din Peninsula a lansat o petiție in care a avertizat ca Silvio Berlusconi nu este garantul Constituției, ci al corupției și prostituției, scriu AFP și The Guardian. Veteranul politicii…