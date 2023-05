Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a ieșit de la terapie intensiva, dar ramane internat la spitalul San Raffaele din Milano, unde era tratat pentru o infecție pulmonara cauzata de leucemie cronica.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, diagnosticat cu leucemie si internat la terapie intensiva, sufera de „o patologie grava” si se afla intr-o situatie „dificila”, data fiind și varsta acestuia, insa „raspunde bine la tratament”, a declarat sambata, 8 aprilie, doctorul Alberto Zangrillo, care…

- „Este greu, dar voi reusi si de data asta”, a transmis fostul premier italian Silvio Berlusconi, diagnosticat cu leucemie si internat la terapie intensiva, intr-o discuție telefonica cu editorul cotidianului Il Giornale, publicata vineri, 7 aprilie, transmite agenția italiana ANSA.„Am reusit eu sa revin…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi sufera de o leucemie cronica si de o infectie pulmonara, au anuntat joi medicii care il trateaza, la o zi dupa spitalizarea lui la terapie intensiva pentru dificultati respiratorii, informeaza AFP și Agerpres. Berlusconi ”este la ora actuala la terapie…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost diagnosticat cu leucemie, a declarat joi o sursa la curent cu situatia, transmite Reuters. Sursa mentionata a confirmat astfel o informatie aparuta in cotidianul milanez Corriere della Sera. Berlusconi, in varsta de 86 de ani, se afla de miercuri…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi se afla la terapie intensiva intr-un spital din Milano, a declarat miercuri un membru al anturajului sau pentru Reuters. Magnatul in virsta de 86 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimii ani și a fost externat chiar saptamina trecuta.…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi se afla la terapie intensiva, la spitalul San Raffaele din Milano. Potrivit informațiilor din presa italiana, barbatul de 86 de ani a fost dus la spital dupa ce a suferit "dificultați de respirație".

