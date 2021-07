Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat luni majorarea salariului minim cu 2%, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres.„Contrar sugestiilor reprezentantilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta”, a declarat Mitsotakis,…

- “Compania de consultanta imobiliara Colliers anunta ca Monika Rajska-Wolinska a fost promovata in functia de Chief Executive Officer (CEO) pe zona Europei Centrale si de Est (ECE), inclusiv pe Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, incepand de la 1 august 2021”, anunta compania.…

- Aproape 40% dintre reprezentantii pietei imobiliare din Europa Centrala estimeaza o imbunatatire a climatului economic general in acest an, 46% au asteptari pozitive cu privire la evolutia activitatii din domeniu, iar 48% mizeaza pe cresterea volumului tranzactiilor, potrivit unui studiu Deloitte, derulat…

- Presedintele american Joe Biden, care a participat, luni, la Summitul Formatului Bucuresti (B9), desfasurat online, si-a exprimat angajamentul pentru refacerea aliantelor si întarirea relatiilor transatlantice, potrivit unei transcrieri a discursului acestuia publicat de Casa Alba, potrivit News.Summitul…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, in conferința de presa de dupa intrevederea cu președintele polonez Andrej Duda, ca au convenit consolidarea schimburilor comerciale bilaterale din cele doua state și au discutat despre securitatea la Marea Neagra și pe flancul estic al NATO. „Am convenit cu domnul…