- Fundatia Artmedia, prin noua conducere a Adrianei Cnejevici si a Anei Maria Popa, a decis sa readuca la viata un proiect drag publicului, „Randevu Teatral”, cu altfel de intalniri teatrale, in spatii neconventionale pentru spectacole. „Dragostea dureaza 3 ani” este geniala comedie pe care, pentru inceput,…

- Evenimentul, cu participarea extraordinara a Elenei Mosuc, are loc duminica, 22 decembrie, de la ora 19,00, in sala mare a Teatrului National de Opera si Opereta „Nae Leonard” din Galati. Pretul biletului este de 108 lei pentru locurile VIP si 75,6 lei pentru restul locurilor.

- Spectacolul RADIO de Eric Bogosian, in regia lui Bobi Pricop va avea premiera in acest sfarsit de saptamana, in 14 si 15 decembrie 2019, ora 19:00. Pentru fiecare reprezentatie, regizorul va invita cate un nume relevant din FM-ul romanesc pentru a fi parte din productie.

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc luni, 9 decembrie, de la ora 19:00, „Regal Vienez", concert extraordinar de Craciun, susținut de Ukrainian Radio Symphony Orchestra. Prețul biletelor este 150 de lei și 120 de lei pentru elevi, studenti si pensionari. Biletele ...

- Pretul biletelor pentru spectacolele din weekend-ul 19-20 octombrie este de 21,6 lei. Biletele pot fi achizitionate atat de la casieria teatrului, cat si online. Ora de incepere a reprezentatiilor de sambata si de duminica este 18,00.

- Marius Bodochi a bifat, in urma cu un an și jumatate, cea mai cumplita experiența din viața unui actor. Dupa ce-a aflat ca i-a murit mama, a urcat pe scena și și-a dus rolul - unul comic! - cap-coada, ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat, ascunzand de ochii spectatorilor durerea uriașa din sufletul…

- Nicoleta Dumitrescu La inceputul lunii viitoare, la Ploiesti va avea loc o noua editie a Festivalului de teatru “Toma Caragiu” care, de anul trecut, are si caracter international. Aflat la cea de-a noua editie, evenimentul va avea loc in perioada 4-10 noiembrie, tema festivalului fiind cartea, avand…

- Un numar de 11 spectacole, dintre care o premiera cu 2 reprezentatii, vor putea fi vizionate in perioada 2 noiembrie - 8 decembrie pe scena Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, cu prilejul desfasurarii celei de-a XVI-a editii a Festivalului International "Leonard", se arata intr-un…