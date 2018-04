Stiri pe aceeasi tema

- Pentru siguranta cetatenilor, in Sambata Mare si in noaptea de Inviere, politistii au fost la datorie, inclusiv in zona bisericilor si a lacaselor de cult, intervenindu-se la aproape 3.000 de evenimente, fiind constatate 672 de infractiuni si aplicate 4.700 de contraventii, a informat Inspectoratul…

- Nu știi cum sa ții lumanarea aprinsa, atunci cand te afli afara și este vant? Noaptea de Inviere tocmai a devenit mult mai simpla, datorita trucului pe care il veți descoperi in continuare.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului adreseaza un apel catre toti cetatenii sa renunte la practica arderii anvelopelor in noaptea Invierii. Specialistii atentioneaza ca prin arderea anvelopelor in atmosfera se emana peste 20 de substante chimice periculoase, multe fiind cancerigene.

- SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești a stabilit o serie de masuri in vederea bunei desfașurari a accesului in cimitire, in aceasta perioada, in special in noaptea de Inviere. Pentru a fi evitate incidentele, in incinta Cimitirului „Mihai Bravu”, in perioada Sarbatorilor Pascale – cu precadere…

- Puțini se așteptau ca Fuego sa stea inainte de culcare minute bune pe internet sau ca nu este un mare fan al sarbatorilor. Inainte de Paște, Fuego a vorbit, in exclusivitate, pentru Evenimentul Zilei despre toate pregatirile pe care le va face cu ocazia Invierii. Artistul ne-a povestit atat despre meniu,…

- Capitala continua sa se schimbe la fata. Noaptea trecuta, mai multe autospeciale au spalat strazile Pan Halippa și Ismail, Viaductul și bulevardul Dacia. Imagini din timpul procesului de munca au fost publicate pe pagina de Facebook a primarului general interimar, Silvia Radu.

- VREMEA DE PASTE 2018. Vestul țarii nu va scapa de ploi saptamana viitoare, insa temperaturile vor crește de la o zi la alta, anunța meteorologii. Astfel, weekend-ul urmator, de Paște, mercurul din termometre va ajunge pana la 21 de grade Celsius, iar in noaptea de Inviere va cald in toata țara. VREMEA…

- Mai mulți salvatori din cadrul Detașamentului cautare salvare nr1 al IGSU au testat pe parcursul a trei zile metodele de salvare a persoanelor prabușite sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Instruirile practice au avut loc pe lacul Ghidighici din apropierea localitații Vatra.