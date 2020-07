Stiri pe aceeasi tema

- Fosta fata cu vioara sau tipa cu cel mai lung par din shopwbizz ul romanesc a vrut sa traga un semnal de alarma legata de nepasarea și nesimțirea unora care merg la mare și fac gunoi și arunca murdarii pe jos prin stațiuni. Silvia Launeanu a vrut cu acest mesaj sa vada lumea ce se... Read More Post-ul…

- Studiul „Turism la tine acasa”, cuprinde cele mai mici preturi pentgru un sejur pe litoralul romanesc, in toate statiunile, in functie de numarul de persoane, respectiv un cuplu, o familie cu un copil, o familie cu doi copii.

- La cei 18 ani ai sai Andrei Șelaru a devenit foarte cunoscut, fiind cel mai bine platit vlogger. Selly, pe numele lui de scena, a sustinut luni, la liceul sau din Craiova, prima proba la Limba si literatura romana. ”Regele YouTube-ului”, cunocut și ca vlogger, actor sau solist al trupei 5Gang, a facut…

- Ioan Basea, expert in turism si proprietar al agentiei de turism croaziere.net, sustine ca, prin traditie, hotelierii de pe litoralul romanesc tin preturile sus. „Au un fel de a lucra care functioneaza dupa strategia: «Luam cat mai mult de la cat mai putini clienti». Nu vreau sa-mi supar colegii, dar…

- "Peste 78- dintre romanii care au participat la un sondaj in perioada 10 - 19 mai vor sa revina pe litoralul romanesc in aceasta vara, in ciuda contextului actual, generat de pandemia de coronavirus. Cel mai important criteriu in functie de care turistii isi vor alege sejurul pe litoral il reprezinta…

- Faptul ca reprezentanții HORECA au anunțat luni, dupa discuția cu premierul, ca de la 1 iunie se deschid terasele restaurantelor, i-a determinat pe mulți... The post S-a decis data deschiderii oficiale a statiunilor de pe litoralul romanesc appeared first on Renasterea banateana .

- Fosta participanta la un reality-show celebru și stirista a plecat in Statele Unite ale Americi unde s-a casatorit cu omul de afaceri Horațiu Boeriu pe care l-a facut tata anul acesta, insa in urma cu patru luni iar Raluca Lazaruț a anunțat abia acum pentru ca a vrut sa fie secret și sa nu știe... Read…