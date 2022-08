Stiri pe aceeasi tema

- Simona Sandulescu, o cunoscuta cantareața din București, a decis sa-și curme viața in urma cu doua zile, in Lacul Morii. Toți prietenii sai sunt șocați și nu le vine sa creada tragedia ce s-a produs. Ce a facut ea in ziua in care a hotarat sa-și puna capat zilelor.

- Prietena lui Armin Nicoara, implicata intr-un scandal de proporții. A fost țepuita de nuntași Cantareata a pierdut sume uriașe de bani. Andrada Cerna a vorbit despre situațiile neplacute pe care le-a intampinat.

- Dida Dragan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața este cat se poate de fericita cu viața ei. Are o nepoțica superba și o nora harnica. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe nora artistei in timpul ei liber, insa un detaliu a ieșit la iveala. Noi avem imaginile care…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data Sore a fost surprinsa de colegii noștri la scurt timp dupa ce a ieșit de la sala de fitness. Cantareața iși saluta colegele, dupa care se indreapta rapid spre o clinica medicala.

- Printre mometele grele pe care le traverseaza pe plan personal, Shakira are parte și de motive de bucurie, odata cu externarea tatalui sau din spital. Celebra cantareața a dezvaluit ca parintele ei se afla acum acasa, iar ea este cea care il ajuta cu terapia de recuperare.

- Elena Ionescu nu iși dorește sa devina mama pentru a doua oara in momentul de fața. Din ce motiv nu vrea artista sa mai aduca pe lume un copil. Cantareața a marturisit cat de atenta este cu fiul ei, Razvan, mai ales pentru ca il crește de una singura.