Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii aprilie, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Soția lui, Oana, a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul despre starea de sanatate a fostului edil al Capitalei, a oferit noi amanunte, care au fost mult mai grave decat se știa.…

- Daca pentru unii dintre noi, e o adevarata provocare sa slabim pana și cinci kilograme, acești oameni au demonstrat imposibilul, caci unii dintre ei au pierdut pana și peste 200 de kilograme.

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos și este tare mandra de noua ei silueta. Vedeta a ajuns sa canntareasca 71 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici, greutatea ideala la care vrea sa ajunga este 65. Și-a facut apariția pentru prima data la TV, dupa ce a slabit spectaculos și a dezvaluit cum…

- La 58 de ani, Silvia Dumitrescu are un trup de zeița! Celebra artista de muzica ușoara a reușit sa dea jos multe kilograme in plus, dupa ce a inceput o dieta relativ ușoara. Desigur, a dezvaluit cantareața, face des sport. Prezenta insa in cadrul unei emisiuni, s-a observat nu doar transformarea spectaculoasa,…

- Cantareața de muzica ușoara Silvia Dumitrescu a slabit spectaculos in ultima perioada de timp. Silvia Dumitrescu, care a dezvaluit intr-un interviu de ce boala sufera , este una dintre cele mai cunoscute artiste din generația de aur a muzicii ușoare romanești. Silvia Dumitrescu, care are 25 de ani de…

- Ionela Prodan, 70 de ani, este internata la Spitalul Elias în stare grava. Cunoscuta cântareața de muzica ușoara sufera de probleme cardiace, iar recent doctorii i-ar fi descoperit un cancer la pancreas, potrivit evz.ro

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- Deși i-a fost un pic teama, Bianca Rus și-a luat inima in dinți și acceptat sa iși taie stomacul. Se pare ca rezultatele nu s-au lasat așteptate, vedeta a slabit deja unsprezece kilograme și este foarte mulțumita de alegerea facuta. „Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus…