Stiri pe aceeasi tema

A pornit de jos și a ajuns sa fie unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Insa viața lui Vali Vijelie nu a fost deloc ușoara. Tatal lui Vali Vijelie a murit pe 15 august, iar artistul crede ca parintele sau s-a dus la Ceruri intr-o sarbatoare mare, Adormirea…

Calina Roman e disperata de cand i-a fost spart contul de Instagram. Fata Catincai Roman nu este singura victima. Se pare ca este forba de niște hackeri turci care fura conturi cu mulți urmaritori. In ciuda eforturilor pe care le-a facut sa-și recupereze contul, blondina nu a reușit.

La scurt timp dupa ce Nicolae Banicioiu a demisionat din PSD, Victor Ponta a transmis un mesaj pe o rețea de socializare. Fostul premier a scris despre Bancioiu este un mare castig pentru echipa PRO Romania. „Din 2004 Nicu Banicioiu a fost alaturi de mine in cele mai…

Romania a fost zguduita de doua cutremure vineri dimineața (25 mai). Au avut magnitudini similare. Primul a fost de 2,6 grade pe scara Richter, iar al doilea de 2,5. Cutremurele s-au simțit intr-un interval de doar 4 ore. Acestea s-au produs in zona seismica Vrancea. Adancimea difera, unul dintre ele…

Pasionata de moda și modeling, Calina Roman s-a lasat dusa de val mai mult decat trebuie. Fata Catincai Roman a slabit incredibil de mult, iar pozele cu picioarele ei sunt de-a dreptul șocante. Nepoata lui Petre Roman știe sa atraga atenția la fiecare eveniment la care iși face apariția. Fiind pasionata…

Maria Gheorghiu a facut o previziune sumbra, in aceasta dimineața. Clarvazatoare afirma ca vremea rea va reveni in Romania.(Citește și: MARIA GHEORGHIU A PREZIS MOARTEA CRISTINEI STAMATE) Maria Gheorghiu a tras un semnal de alarma și a afirmat faptul ca vremea capricioasa se va restabili in țara. "…

- Are doar 19 ani, așa ca reușitele si deceptiile in amor se vor tot tine lant, de acum incolo, in viata Calinei Roman, nepoata fostului premier al Romaniei, Petre Roman. Iar acum, pare-se, ea e subiectul celui mai nou cuplu din showbiz. Sau, mai exact, al celui mai nou ”triunghi amoros”...