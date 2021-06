Stiri pe aceeasi tema

- Scene ingrozitoare au fost surprinse recent pe strazile Capitalei. Un șofer a fost batut cu o crosa de golf, dupa ce a fost blocat in trafic, iar unul dintre atacatori i-a spart geamul mașinii. Imaginile au ajuns și in atenția Poliției, iar reprezentanții au avut o prima reacție, spunand, in mod ironic,…

- Daca presa din Iran a scris ca meciul Austria - Macedonia de Nord (3-1) a fost gazduit de „Arena Nationala“ din Ungaria, astazi, pagina de Facebook a Euro 2020, administrata de forul european, l-a „trimis“ pe Cristiano Ronaldo... la Bucuresti.

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține, intr-o postare pe Facebook, ca a fost atacata in trafic, cand era in mașina, și a anunțat Poliția. Edilul a povestit ce s-a intamplat miercuri de dimineața, cand se afla in mașina, in trafic: „In aceasta dimineața eram in trafic iar la stopul…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au crezut, pentru o zi, critici de moda pe strazile Bucureștiului. Cei doi au defilat in mare stil și au demonstrat ca se pot asorta chiar in cele mai mici detalii. Indragostiții au petrecut cateva ore de neuitat de rasfaț și apoi s-au retras spre casa, intr-o sincronizare…

- Cristi Pulhac are cu totul alta infatișare mai nou, asta dupa ce și-a facut implant de par. Primele imagini cu fotbalistul dupa intervenție. El a ales sa ia masa cu soția la o terasa de fițe din București, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!

- Bogdan Ionescu a decis ca primavara aceasta sa fie mai rebel ca niciodata. Zis și facut! De unde știm? Ei bine, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui, surprinzand cele mai tari imagini cu Syda pe strazile din București.

- Sintagma ”Graba strica treaba” i s-a potrivit perfect afaceristului Adrian Alexandrov, dupa ce a fost vazut blocand traficul pe o strada din Capitala. E de ințeles, cine nu face și compromisuri cateodata pentru mancare, mai ales cand vine vorba de fast-food?! Iata cum l-au surprins paparazzi echipei…