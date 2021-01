(P) One Night Gallery. Resetează artă și orașul

După un an cât se poate de OFF, One Night Gallery și glo™ ne aduc aminte de importanța artei în viața de zi cu zi și frumusețea care se ascunde în deciziile spontane. Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu sunt fondatoarele proiectului One Night Gallery. Prietene de 15 ani, ele au vrut să își îmbine… [citeste mai departe]