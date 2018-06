Stiri pe aceeasi tema

- Silvia este caștigatoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a marelui premiu de 100.000 de lei și a titlului de Cea mai stilata femeie din Romania. Nici dupa ce a castigat Silvia nu le-a uitat pe contracandidatele ei, Marisa si Iuliana. Intr-un interviu pentru Stirile KanalD, Silvia le-a atacat dur pe Iuliana…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Alina, Iuliana, Marisa și Silvia sunt cele patru finaliste care se lupta pentru marele premiu de 100.000 de lei și titlu de cea mai stilata femeie din România. Gala finala BRAVO AI STIL! are loc pe 16 iunie 2018.

- Cine castiga “Bravo, ai stil! All Stars”? Patru concurente au ramas in cursa dupa sase luni de competitie stransa. Silvia, Iuliana, Marisa si Alina vor avea de infruntat o noua saptamana in care sa-I convinga pe telespectatori, dar si pe jurati ca merita toata aprecierea acestora. Telespectatorii au…

- Finala celui mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil! All stars”, se apropie de final, iar concurentele ramase in competitie lupta cu toate “armele” vestimentare pentru a castiga increderea juratilor si a celor din fata micilor ecrane. Mai sunt doar doua saptamani pana la marea finala…

- BRAVO AI STIL ALL STAR 2018. Silvia este cea care ridica aceasta problema, a atitudinii retrase a Iulianei din emisiune. Silvia nu intelege de ce Iuliana nu interactioneaza cu ele, colegele de competitie, si crede ca aceasta apeleaza la strategii “ieftine” pentru a-si atrage sustinatori. “Iti…

- Marisa, prima concurenta invitata pe podiumul defilarilor, abordeaza astazi un outfit "lejer", insa acest look starneste reactii surprinzatoare din partea colegelor de competitie. Silvia considera "tragic" mix-ul vestimentar al Marisei si, in momentul in care cea din urma spune ca styling-ul facut…

- Castigatoarele sezoanelor trecute ale show-ului se razboiesc in afirmatii dureroase si isi ascut armele in fata tuturor. Mai mult, Silvia compara vestimentatia si prestatia artistica a Iulianei cu un copac, fapt care o face pe Iuliana sa izbucneasca in lacrimi. Citeste si BRAVO, AI STIL! ALL…