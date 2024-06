Silvia Antemia a lansat primul single deep house, „Fireflies”, melodia avand parte de un videoclip apreciat de melomani. Artista s-a nascut in Mindelheim, Germania. A urmat cursurile Facultatii de Muzica si Teatru din Timisoara, pe care le-a definitivat cu examenul de disertatie in anul 2017. In anul 2014 a debutat pe scena Operei Nationale Romane […] Articolul Silvia Antemia a lansat o melodie de vara deep house, numita „Fireflies” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .