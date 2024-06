Nu a fost primita in nicio familie politica din Parlamentul European, dar Marcel Ciolacu o in brațe pe Diana Șoșoaca, spune Silvestru Șoșoaca, nemulțumit ca premierul o invita la guvern pentru consultari pe tema datei alegerilor prezidențiale. „Europa o refuza, Ciolacu o ia in brate. Șoșoaca a avut nevoie de PSD-ul lui Ciolacu. Nota 5, ma refer la 5% se datoreaza PSD, i-a suflat in panze, SOS și Ciolacu vrea sa aiba o parghie suveranista, așa o va folosi de acum inainte, asta e adavarul”, a spus Silvestru Șoșoaca la Realitatea PLUS. „Chiar daca nu are grup parlamentar, sunt niște oameni care…