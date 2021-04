Stiri pe aceeasi tema

- Cu un design curat, care da senzatia de aerisire, fara stalpi sau grinzi vizibile, aspect ce permite o amenajare functionala si estetica de calitate, cu plafoane inalte de 2.78 metri, ferestre mari, de 2.30 metri, care garanteaza cat mai multa lumina naturala, unitatile acopera perfect nevoile de spatiu…

- Departe de agitație, Ansamblul rezidențial Azimut Copou este alegerea perfecta pentru cei care iși doresc un apartament. Proiectul a fost conceput pentru a le oferi viitorilor sai rezidenți un viitor luminos, inconjurat de verdeața și liniște. Blocul are 11 etaje și dispune de 90 de apartamente care…

- Asociația Promusic Events a prezintat oficial (in urma cu cateva saptamani) „Retro Rock 2020” – filmul integral al evenimentului ce s-a desfașurat in perioada 07-08 noiembrie 2020 la Arenele Romane din Bu...

- Un clujean a postat un anunț de vânzare pentru un apartament cu doua camere de pe strada Mehedinți. Proprietarul vrea 560.000 de euro, un preț pe care îl mai întâlnim doar în centrul orașului. Apartamentul se prezinta într-o stare…

- Au cumparat locuinte pe credit, iar acum nu stiu cum sa le vanda. Este vorba despre zeci de gorjeni care au ajuns in imposibilitatea de a-si plati ratele la banci, iar singura solutie este sa isi vanda apartamentele. De cele mai multe ori insa acesti...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis o notificare in sistemul european de alerta RAPEX in legatura cu masti pentru copii Flippy, fabricate in China, pentru care capacitatea de filtrare nu fost certificata ca atare de catre organismul european relevant. Peste 5.000 de astfel…

- Cateva milioane de oameni s-au mobilizat și au decis sa contracareze pariul pe scadere facut de fondurile de investiții impotriva unui distribuitor de jocuri video. Efectul: cel puțin doua dintre fondurile țintite au fost ingenuncheate, cu pagube de ordinul a cateva miliarde de dolari. Consecințele…