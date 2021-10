Stiri pe aceeasi tema

- In slujba logodnei, intr-una dintre rugaciuni, ne adresam lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: "Care pe cele despartite le aduni intru unire si ai pus dragostea legatura neintrerupta". Caderea primilor oameni, a protoparintilor Adam si Eva, a insemnat nu doar ruperea lor de Creator, ci si dezbinarea acestora…

- Cu ocazia marelui bilci pravoslabnic zis „Hramul Sfintei Paraschi(e)va”, purtatorul de vorbe adinci al mitropoliei bahluviene a fost intrebat de ziariștii necurați, ispititori in numele Satanii, ce ii sfatuiește biserica pe cei care pupa, fara masca sanitara, cutia cu oasele raposatei fete din ținuturile…

- Cu regret si durere in suflet, dar cu nadejdea in mila si mangaierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din manastiri și a credincioșilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, ca Preasfințitul Parinte Vasile, Episcop Emerit și fost…

- Duminica a 19-a dupa Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrajmașilor) Luca 6, 31-36 „Zis-a Domnul: Precum voiți sa va faca voua oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și, daca iubiți pe cei ce va iubesc, ce rasplata puteți avea? Ca și pacatoșii iubesc pe cei ce ii iubesc pe ei; și, daca faceți bine…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, vineri, 1 octombrie 2021, incepand cu ora 15:00, la Centrul Cultural „Sfantul Mitropolit Iacob Putneanul” din cadrul Manastirii Putna a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Concursului național de recitare…

- OrtodoxeSchimbarea la Fata a Domnului (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSchimbarea la Fata a Domnului nostru Iisus HristosRomano-catoliceSchimbarea la Fata a Domnului; Fer. Octavian, ep.Sarbatoarea Schimbarea la Fata a Domnului, praznic imparatesc cu data fixa, este marcata in calendarul crestin ortodox…

- Duminica a 6-a dupa Rusalii (Vindecarea slabanogului din Capernaum) Matei 9, 1-8 In vremea aceea, intrand in corabie, Iisus a trecut marea si a venit in cetatea Sa. Si, iata, I-au adus un slabanog zacand pe pat. Si Iisus, vazand credința lor, a zis slabanogului: Indraznește, fiule! Iertate sunt pacatele…