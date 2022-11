Stiri pe aceeasi tema

- Philip Morris International a ajuns la un acord cu Grupul Altria care prevede oprirea relațiilor comerciale incepand cu 30 aprilie 2024. Astfel, PMI va avea drepturi depline pentru comercializarea sistemului de incalzire a tutunului in Statele Unite ale Americii.

- Actiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti au realizat cele mai mari tranzactii luna trecuta au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei si Evergent Investments (EVER),

- Articolul Comunicat de presa. Sectorul 3 al Municipiului București anunța finalizarea actvitaților proiectului „Lucrari de extindere Gradinița nr. 196” apare prima data in Curierul National .

- ”Core Antivirus, Esave, Field OS si Stage One sunt cele patru startup-uri tech care intra, in aceasta toamna, in acceleratorul Orange Fab, numarul total al colaborarilor ajungand astfel la 40”, anunta operatorul telecom. Dintre cele patru startup-uri admise in program, doua sunt companii care prezinta…

- Ministerul Finanțelor va inființa un Centru de Excelența in Tehnologie in vederea asigurarii transferului de expertiza in tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie catre minister și instituțiile subordonate, cum ar fi ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF),…

- ”Scaderile au continuat sa predomine pe pietele de capital in aceasta saptamana. Modificarea pozitiei Fed este un factor care a dat peste cap planurile investitorilor. In prezent, obiectivul Fed este de a reduce inflatia prin incetinirea cresterii sub potentialul sau, pe care oficialii il considera…

- Un inalt oficial american a declarat marti ca Iranul a renuntat la cererea de blocare a unor inspectii de catre AIEA, o concesie majora care ar putea reinvia acordul nuclear din 2015, informeaza AFP.

- Reducerea plafonului prin a carui depasire PFA-urile la norma de venit au obligatia de a trece la sistemul real (de la 100.000 de euro la 25.000 de euro) este masura fiscala care va influenta cel mai mult piata saloanelor de infrumusetare incepand cu anul 2023, potrivit Stailer.