Silicon Valley Bank a dat prime cu câteva ore înainte de faliment Angajati SVB au povestit si altor publicatii americane ca primele anuale se acordau in mod traditional in doua zi de vineri din martie. Suma acestor ”bonusuri” – frecvente in sistemul bancar – este insa necunoscuta pentru moment. Un site american de recrutare evalueaza insa la 12.000 de dolari suma primelor acordate asociatilor SVB si la 140.000 de dolari suma primelor acordate conducerii SVB. Potrivit Bloomberg, angajatii SVB erau in 2018 – cu un salariu mediu de 250.683 de dolari la acel moment – unii dintre cei mai bine platiti salariti ai bancilor americane cotate pe bursa. In pofida faptului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…

- Dupa prabușirea Silicon Valley Bank (SVB), vineri, cand nu a mai putut face fața retragerilor de bani din partea deponenților, majoritatea start-up-uri din industria tech, o alta banca din SUA a intrat in faliment! Signature Bank, care era evaluata pe bursa la 4,4 miliarde de dolari și avea active de…

- Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Agentia de presa Thomson Reuters a calculat ca bancile americane au pierdut... The post Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Bancile americane și europene au pierdut zeci…

- Autoritațile de reglementare americane au inchis Silicon Valley Bank (SVB) și au preluat controlul asupra depozitelor clienților sai. Experții spun ca este cel mai mare faliment al unei banci americane din 2008 incoace, potrivit BBC.

- Prabușirea brusca a Silicon Valley Bank (SVB), care a fost inchisa vineri de autoritațile americane, a creat un val de panica in sectorul bancar, piețele punandu-și intrebari cu privire la consecințele celui mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiara din 2008 incoace, potrivit AFP.

- Guvernul elvetian nu va primi dividende din partea Bancii Nationale pentru anul 2022, in conditiile in care banca centrala din tara cantoanelor a inregistrat cele mai mari pierderi din istoria sa de 116 ani, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…