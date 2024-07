Stiri pe aceeasi tema

- Parcarile de reședința sunt in atenția municipalitații piteștene! Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, continua acțiunile de reabilitare a parcarilor din oraș. „In luna iulie, au fost executate lucrari aferente obiectivului „Reparații carosabil, parcari și alei pietonale…

- In jurul pranzului, salvatorii argeșeni au fost chemați sa intervina la un incendiu izbucnit la o locuința din orașul Costești, cartierul Parvu Roșu. Pompierii de la Secția Costești au intervenit cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. In sprijin s-a deplasat…

- Joi, 4 iulie 2024, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 iunie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de caștiguri in valoare totala de peste 1.581.000 de lei. Cu toate acestea, au ramas in joc, pentru extragerile…

- „Odata cu incheierea perioadei examenelor de absolvire, dam startul vacanței de vara! Te așteptam in Piața Primariei, sambata, 6 iulie, de la ora 12:00, la spectacolul de muzica și dans oferit de Centrul Cultural Pitești, sa ne bucuram impreuna!” anunța edilii piteșteni. Evenimentul va fi susținut…

- In perioada 25-27 iunie 2024 se desfașoara probele scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2023-2024. Astazi, 27 iunie, s-a derulat proba scrisa la Matematica. In Argeș, potrivit Inspectoratului Școlar, s-au constituit 125 de centre de examen și 1 centru…

- FC Argeș bifeaza o noua mutare și il aduce pe Kevin Doukoure, fostul jucator al celor de la U Cluj și campion al Romaniei cu Farul. Ințelegerea acestui cu echipa noastra se va intinde pe doua sezoane. Kevin este nascut pe 30 martie 1999 și are 1.78 m inalțime. Mijlocașul central din Coasta de Fildeș…

- La sfarșitul lunii aprilie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.197 șomeri (din care 3.843 femei), rata șomajului fiind de 3,51%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,59%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o…

- La sfarșitul lunii martie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.385 șomeri (din care 3.910 femei), rata șomajului fiind de 3,59%. „Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,63%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o…