- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- O grea lovitura pentru Sile Camataru, unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania. Ieri, judecatorii Curții de Apel București au respins apelul lui Vasile Balint, denumit și Sile Camataru, impotriva unei sentințe pronunțate in luna decembrie a anului trecut de catre Judecatoria Sectorului 5, noteaza…

- Ludovic Orban a anunțat ca va contesta la CCR legea prin care pensiile se maresc cu 40%, dupa votul de marți din Parlament. Insa, unul dintre foștii șefi ai judecatorilor constituționali are o veste teribila pentru premier.Augustin Zegrean a declarat, la Romania TV, ca Guvernul nu va avea…

- Asasinul cu sange rece Cristian Cioaca a pierdut lupta cu asociația de proprietari a blocului in care deține un apartament, iar locuința criminalului cu epoleți ar putea fi scoasa la licitație.

- Liviu Dragnea ar putea fi eliberat din inchisoare, dupa cum se așteapta in rma deciziei judecatorilor Curții de Apel București de maine. Avocații fostului politician susțin ca acesta este ținut intr-un mod ilegal in spatele gratiilor.

- Asocierea romano-chineza a primit din partea Primariei București maximul de punctaj la ultima evaluare a ofertelor dupa decizia favorabila a Curții de Apel București.Astra Vagoane – CRRC a primit 100 de puncte, respectiv maximul posibil, potrivit informațiilor deținute de catre Club Feroviar.…

- Autoritatile comunei Gornet din Prahova, carantinata de autoritati, au decis sa atace in instanta ordinul de carantinare al localitatii Gornet, emis de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) si semnat de Raed Arafat, in calitate de sef al DSU. Concret, autoritatile au introdus in instanta, prin…

- Despre fostul lider PDL și – pana la un moment dat – co-președinte al PNL se poate spune ca a primit, joi, o lovitura din direcția instanței. A Curții de Apel București, mai exact. Totul dupa ce magistrații CAB au admis apelul formulat de DNA fața de decizia primei instanțe, in speța a Tribunalului…