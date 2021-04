Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Spitalului Județean de Urgența nemilosul Covid-19 nu doar ca i-a bagat in spital pe medicii din unitatea medicala, ci chiar i-a rapit definitiv pe cei dragi lor. Este chiar cazul unui medic de la Terapie Intensiva, care și-a piedut tatal afectat de acest virus. Prezent la Bistrițeanul Live,…

- Un baiat de numai 22 de ani din Pașcani a fost rapus de noul coronavirus in cursul nopții trecute, potrivit fanatik.ro Pacientul s-a stins la Spitalul Municipal de Urgența din oraș, in cursul nopții de 31 martie, in jurul orei 23:00. Baiatul a ajuns sub atenția medicilor la inceputul acestei saptamani…

- Florin Condurațeanu a facut declarații sfașietoare la Antena Stars, dezvaluind care a fost cauza morții lui Nelu Ploieșteanu. Celebrul jurnalist a stat de vorba cu medicii de la Spitalul Floreasca, loc in care a fost internat regretatul cantareț, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Plamanii acestuia erau…

- Clipe grele pentru Nelu Ploieșteanu și familia sa. Artistul de lupta pentru viața dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Celebrul lautar se afla internat la Spitalul Floreasca din București din 18 martie. Starea sa de sanatate ramane critica. Marea dorința a artistului, pe care i-a spus-o fiicei inainte…

- Momente de groaza in familia lui Razvan Raț. Unul din cei mai dragi oameni ai celebrului sportiv a fost la un pas de moarte din cauza infectarii cu coronavirus. Detalii de ultima ora despre starea de sanatate a acestuia. Clipe de groaza pentru Razvan Raț. Un om drag a fost la un pas de moarte […] The…

- Clipe grele pentru mama lui Razvan Fodor! Celebrul prezentator de televiziune a transmis pe rețelele de socializare ca femeia a fost operata de urgența. Așa cum era de așteptat, soțul Irinei Fodor i-a fost alaturi, ducand-o la spital. Iata ce s-a intamplat mai exact cu cea care i-a dat naștere vedetei…

- Mutarea urma sa se faca ieri dupa-amiaza cu o ambulanța dotata cu sistem de ventilație. Numai ca, intre Horezu și Ramnicu Valcea, s-a defectat o siguranța a sistemului electric, iar aceasta a decuplat ventilatorul pacientului. Medicii au depus eforturi uriașe și l-au resuscitat pe șeful Sanepid, acesta…

- Un angajat al Gradinii Zoologice din Capitala ar fi fost muscat de un tigru, in timp ce acesta facea ordine in cusca animalului.Potrivit martorilor, angajatul s-ar fi ales cu mai multe rani grave si a fost transportat la Institutul de Urgenta.