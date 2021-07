SIIJ, piatra de moară a coaliției Graba mare pe desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Stelian Ion cerea, dimineața, o intrunire urgenta a liderilor coaliției și mai voia și o convocare a unei sesiuni extraordinare prin care parlamentarii sa elaboreze, tot de urgența, o lege prin care SIIJ sa fie desființata. Goana dupa o asemenea lege nu are […] The post SIIJ, piatra de moara a coaliției first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii vor fi chemați sa participe la o sesiune extraordinara pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost facut luni, de ministrul Justiției, Stelian Ion. Acesta a spus, intr-o conferința…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, luni, ca va fi o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția. Ion a spus, intr-o conferința de presa, ca s-a stabilit…

- A mai aparut un american care sa ne invețe ce este democrația, statul de drept, cat de periculoasa este corupția și cat de primejdioasa este menținerea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. David Muniz, insarcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA la București, ne da lecții. Nu…

- Inca de la bun inceput UDMR s-a opus desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Spre deosebire de PNL și USR PLUS, care s-au napustit ca vulturii, a avut o judecata mai așezata, mai limpede. Marele cui al maghiarilor era repartizarea dosarelor in cazul desființarii.…

- Inca de la bun inceput UDMR s-a opus desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Spre deosebire de PNL și USR PLUS, care s-au napustit ca vulturii, a avut o judecata mai așezata, mai limpede. Marele cui al maghiarilor era repartizarea dosarelor in cazul desființarii.…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, a declarat miercuri ca exista posibilitatea ca, pe 18 mai, Curtea de Justitie a Uniunii Europene sa condamne Romania pentru incalcarea dreptului european, ca urmare a infiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Vicepremierul Kelemen Hunor sustine ca exista discutii in zona juridica despre faptul ca ar fi neconstitutionala abordarea cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea in judecata a magistratilor, precizand ca CSM ar fi o institutie administrativa si nu ar avea cum sa avizeze…