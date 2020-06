Stiri pe aceeasi tema

- Fostul "paraditor de destine" Mircea Negulescu, zis si "Portocala", a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in dosarul 4564/105/2017 (care se judeca la Tribunalul Prahova) deschis impotriva fostului deputat Vlad Cosma. Negulescu este acuzat…

- Mircea Negulescu, fost procuror in cadrul așa-numitei “unitați de elita DNA” de la Ploiești, va ajunge in fața judecatorilor de la Inalta Curte. Totul dupa ce procurorii de la Secția Speciala – Secția de investigare a infracțiunilor din justiție a Parchetului General – au trimis la Curtea Suprema, spre…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) intr-un dosar in care este acuzat de cercetare abuziva si influentarea declaratiilor martorilor. Potrivit unui comunicat al SIIJ, transmis AGERPRES, procurorii din…

- Procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus marti trimiterea in judecata a fostului procuror DNA Mircea Negulescu sub aspectul savarsirii infractiunilor de cercetare abuziva, influentarea declaratiilor…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) intr-un dosar in care este acuzat de cercetare abuziva si influentarea declaratiilor martorilor. Potrivit unui comunicat al SIIJ, transmis AGERPRES, procurorii din cadrul…

- Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, dupa ce, in data de 24 februarie 2019, a fost prins conducand sub influența alcoolului. Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov aduce la cunostinta…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 98 din 29 februarie 2020, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita, in completare, urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au…