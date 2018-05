Stiri pe aceeasi tema

- Campania nationala "Informare acasa! Siguranta in lume!" a fost lansata oficial marti, intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila subliniind ca aceasta initiativa reprezinta un prim pas facut pentru prevenirea unor fenomene precum criminalitatea organizata si "sclavia…

- Campania nationala "Informare acasa! Siguranta in lume!", editia 2018, va fi lansata marti, la Palatul Victoria, a anuntat Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, la eveniment vor participa premierul Viorica Dancila,…

- Cu prilejul vizitei de lucru in Republica Italiana, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut ieri, 3 mai a.c., intrevederi cu reprezentanti ai asociatiilor romanesti din regiunile Puglia, Basilicata, Molise si Calabria. Discutiile au vizat problematici care tin de partea…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat astazi la cea de a a XXVII-a editie a Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania (AOR), care are loc in perioada 25-27 aprilie a.c. La reuniune au fost prezenti primari de orase din intreaga tara, reprezentanti ai…

- In cadrul primei zile a vizitei de lucru in Republica Moldova, care are loc in perioada 18-20 aprilie a.c., ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut, ieri, 19 aprilie, intalniri cu o serie de reprezentanti ai Administratiei de la Chisinau, ai cultelor, dar si cu membri…

- Autoritațile romane au solicitat urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor 5 romani morți in Cehia. Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- In 15 februarie, un roman s-a prezentat la secția de poliție din Vittoria sa denunțe faptul ca angajatorul i-a batut și a relatat ca alți doi romani au fost batuți grav, scrie gazetaromaneasca.com.Carabinierii au mers la fața locului. In interiorul uneia dintre cladirile darapanate in care…