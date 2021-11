Siguranța cetățenilor, în contextul COVID-19 Peste 250 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost prezenți la datorie și au continuat acțiunile organizate impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice, pentru descurajarea faptelor antisociale, limitarea infectarii cu virusul Sars-CoV-2 și creșterea gradului de siguranța in trafic.In ultimele […] Articolul Siguranța cetațenilor, in contextul COVID-19 a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

