Siguranța brașovenilor, prioritatea oamenilor legii Polițiștii din cadrul inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor fi la datorie in urmatoarele zile, pentru ca intreaga comunitate sa se bucure de sarbatori liniștite și sigure. Astfel, in perioada 23-27 decembrie, polițiștii brașoveni vor fi angrenați in acțiuni menite sa creasca gradul de siguranța, pentru prevenirea și descurajarea oricaror evenimente, care ar putea afecta [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250 de polițiștii brașoveni și peste 110 autospeciale sunt la datorie pentru un Craciun liniștit și an siguranța, transmite IPJ Brașov . Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov (IPJ) vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure de sarbatori liniștite…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna vranceana Nereju, a fost prins bautu in mașina in care urma sa susțina proba pentru examenul auto, relateaza Vrancea24.ro. Acesta a recunoscut ca a consumat alcool pentru a scapa de emoții și a prinde curaj.Angajații Serviciului Permise l-au reperat imediat,…

- Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 13 decembrie a.c., activitati pentru prevenirea faptelor prin care se incalca normele legale in ceea ce priveste regimul materialelor explozive in cadrul Campaniei "Sarbatori in siguranta".,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 31 de ani, din Decindeni, banuit de savarșirea unor infracțiuni contra siguranței…

- 5 PERCHEZIȚII dispuse de polițiștii din Alba dupa o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța publica: Ce au descoperit oamenii legii 5 PERCHEZIȚII dispuse de polițiștii din Alba dupa o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța publica: Ce au descoperit oamenii legii Poliția Municipiul Alba…

- Vineri 04 noiembrie 2022, in jurul orei 20:40, polițiștii Biroului Rutier Reghin, aflandu-se in executarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe DN15 E578, pe raza localitații Lunca Bradului, un autocamion, care tracta o remorca, incarcate cu material lemnos. Polițiștii au identificat…

- Siguranța in trenurile CFR lasa de dorit. De asta, s-a convins un barbat care a calatorit intre Onești și Borzești și a luat bataie de doua ori. La data de 22 octombrie 2022, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Bacauau fost sesizati, de un barbat de 45 de ani, din comuna Urechești, cu privire…

- In perioada 10 – 16 octombrie 2022, polițiștii rutieri și polițiști de ordine publica, cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au desfașurat acțiuni pe raza județului Brașov, in cadrul unui plan al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (Roadpol) pentru…