- Ray Cooper, artistul care s-a ocupat de casa de producție Virgin Records impreuna cu Ashley Newton in anii ’90 și pana la inceputul anilor 2000, inițial in Regatul Unit și, ulterior, in Statele Unite, a murit la varsta de 90 de ani. Regretatul star a sprijinit și a lucrat cu Spice Girls, U2, George…

- Mel B a incheiat o ințelegere in valoare de 1 milion de lire sterline pentru o ediție speciala ‘America’s Got Talent’, noteaza contacmusic.com. Fosta membra a trupei Spice Girls – care este jurat in emisiunea de talente din anul 2013 – a semnat afacerea avantajoasa pentru ‘America’s Got Talent: The…

- Margareta a implinit recent 100 de ani și este una dintre puținele persoane din județul Timiș care au ajuns la aceasta varsta frumoasa. Secretul? „Mi-a placut viața așa cum a fost, cu bune și cu rele. Și mișcarea”. Pe Margareta Zaluțchi am gasit-o in micul apartament din Timișoara in care locuiește…

- Victoria Beckham, fosta cantareata pop devenita creatoare de moda, exploreaza un nou domeniu de activitate - curator de expozitii de arta - si a decis sa isi decoreze magazinul din Londra cu tablouri realizate de mari maestri ai picturii, informeaza PA, preia Agerpres.Fosta membra a grupului…

- La inceputul acestei luni, in presa au aparut din nou informatii potrivit carora David si Victoria Beckham ar urma sa se desparta, dupa 19 ani de casnicie. Chiar daca au spus de nenumarate ori ca zvonurile privind divortul sunt false, fosta componenta a trupei Spice Girls a vorbit din nou despre acest…

- Trupa britanica Spice Girls a renuntat la turneul aniversar programat in Marea Britanie si SUA la sfarsitul verii, dupa ce Victoria Beckham a refuzat sa participe la acest proiect, potrivit contactmusic.com.

- Organizatorii concursului Miss America au anuntat ca renunta la traditionala proba a costumelor de baie si ca nu vor mai evalua concurentele pe baza aspectului fizic, potrivit tmz.com, citat de Mediafax.Fosta gazda a "Fox News" Gretchen Carlson - detinatoarea titlului Miss America 1989 si presedinte…