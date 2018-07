Stiri pe aceeasi tema

- Administrația insulei Sfanta Elena din sudul Oceanului Atlantic dorește sa angajeze un oficețer de imigrații pentru a putea primi pasagerii singurei cursei aviatice saptamanale care aterizeaza pe noul aeroport. Viitorul angajat va avea un salariu de 56.000 de euro pe an. Angajatul va primi 56.000 de…

- Cu datorii „generoase”, ACS Poli Timisoara se pregateste de un sezon in care o sa ploua cu „derbiuri” locale, impreuna cu ASU Politehnica si Ripensia. In acest moment se poarta discutii, dar nu prea se stie nimic concret despre viitor, la echipa ce a reprezentat orasul in precedentul sezon…

- CSM Poli Iasi - CFR Cluj 1-1. CFR Cluj nu a profitat de pasul gresit al rivalei FCSB (2-2 cu Viitorul) si a inregistrat un tot un rezultat de egalitate, in urma caruia a ramas la doua puncte in spatele liderul condus de Nicolae Dica. Petrescu a pus tunurile pe arbitraj si a anuntat ca va pleca…

- VIITORUL-FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO STREAM ONLINE Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca "in mare" cunoaste filosofia tehnicianului Gheorghe Hagi, dar a precizat ca ii e dificil sa anticipeze cum va evolua FC Viitorul in meciul direct de…

- Liga I Play-off, etapa a 6-a: sambata, 21 aprilie – ora 20.45: FC Viitorul – FCSB; duminica, 22 aprilie – ora 20.45: Poli Iași – CFR Cluj; luni, 23 aprilie – ora 20.45: Astra – „U” Craiova. Clasament: 1. FCSB ...

- Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV), singura organizație nonguvernamentala care lupta impotriva contrabandei și a produselor contrafacute, a participat la dezbaterea: ”Traficul ilicit de marfuri – cauze – efecte – soluții”, eveniment organizat de Comisiile reunite pentru…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca va scoate sampania de bucrie daca echipa sa va invinge, peste o etapa, rivala CFR Cluj, indiferent daca titlul este asigurat matematic sau nu. El s-a declarat impresionat de galeria CSA Steaua si considera ca, daca ar avea o atmosfera de partea formatiei…

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…