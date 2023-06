Stiri pe aceeasi tema

- Targoviștenii au petrecut momente inedite in cadrul spectacolului Ding, Dong, Dash – PASS, in cea de-a șasea zi a Festivalului BABEL, intalnirea dintre public și artiștii scoțieni , a avut loc in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Ding, Dong, Dash! Este o explorare nebuna, in stil de joc, a formelor…

- Spectacolul „Signor Pantalone și Dragostea”, in cea de-a cincea zi a Festivalului BABEL, in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Targoviștenii au avut parte de un spectacol in regia lui Gabriel Apostol, in care se țes intrigi, in care intamplarile se intersecteaza cu cele ale servitorilor, cu schimbari…

- Spectacolul „Tacerea” a avut loc in Piața „Mihai Viteazul din Targoviște, in cea de-a patra zi a Festivalului BABEL, pus in scena de Teatr Biuro Podrozy din Polonia. Teatr Biuro Podrozy, folosind mijloacele teatrului in aer liber: scenografia simbolica, focul, papuși – personaje pentru copii și…

- Spectacol de teatru stradal „INCOMICA”, in cea de-a doua seara a Festivalului BABEL , in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Spectacolul a fost pus in scena de actorii de la compania Eccentrici Dadaro din Italia. Acest spectacol a adunat numeroase premii naționale si internaționale.Cele peste…

- A doua zi a Festivalului BABEL de la Targoviște vine cu o mica schimbare in program. Concertul din Piața Mihai Viteazul, din aceasta seara (ora 21.30), se anuleaza din cauza imbolnavirii unuia dintre artiștii care performau cu Taraful de Caliu. Din cauza decalarii programului, in urma anularii evenimentului…

- In deschiderea Festivalului BABEL, spectacolul Argonautas de Darko Lukic, in regia lui Mc Ranin, va fi prezentat in deschiderea Festivalului BABEL, este prima co-producție romano-coreeana din romania, Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrala din Coreea de Sud ARGONAUTAS este o interpretare a expediției…

