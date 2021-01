Stiri pe aceeasi tema

- Criticata dupa ce a anuntat o modificare a politicii ei de confidentialitate, aplicatia de mesagerie online WhatsApp a decis sa amane cu trei luni intrarea in vigoare a noilor sale conditii de utilizare, incercand astfel sa isi linisteasca utilizatorii in legatura cu protejarea datelor lor personale,…

- WhatsApp a anunțat vineri ca va amana pentru trei luni modificarile termenilor privind confidențialitatea, dupa ingrijorarile exprimate de mulți utilizatori ca serviciul de mesagerie va partaja date confidențiale cu compania-mama, Facebook, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. „Amanam data pana la…

- Aplicația de mesagerie privata Telegram a atras in ultimele 72 de ore peste 25 de milioane de utilizatori, profitand de valul de nemulțumiți care parasesc rețeaua WhatsApp, deranjați de noile condiții impuse de compania-mama Facebook, privind colectarea datelor despre utilizatori, informeaza go4it.ro.…

- Aplicatiile de mesagerie care respecta intimitatea utilizatorilor, precum Signal si Telegram, au inregistrat un val de descarcari in utlimele zile, in contextul in care utilizatorii vor sa se indeparteze de WhatsApp, pe fondul temerilor legate de multitudinea de date pe care serviciul de mesagerie le…

- Numarul noilor utilizatori care instaleaza aplicatia gratuita de mesagerie instantanee Signal in fiecare zi este pe cale sa depaseasca pragul de 1 milion, apropiindu-se foarte mult de nivelurile inregistrate de mult mai marele sau rival WhatsApp, in urma publicarii unui update al acestui serviciu…

- Facebook anunța probleme tehnice la serviciile sale Messenger si Instagram, joi dupa-amiaza. Utilizatorii nu pot trimite mesaje Compania Facebook a anuntat joi ca anumiti utilizatori intampina probleme tehnice atunci cand expediaza mesaje pe serviciile sale Messenger si Instagram si pe platforma sa…

- Compania Facebook a anuntat joi ca anumiti utilizatori intampina probleme tehnice atunci cand expediaza mesaje pe serviciile sale Messenger si Instagram si pe platforma sa online dedicata companiilor, Workplace, informeaza Reuters. ‘Lucram pentru ca lucrurile sa revina la normal cat mai repede posibil’,…

- Cu toate ca aplicația Google Pay nu este disponibila direct in Romania, clienții unor instituții financiare vor putea utiliza Google Pay online și in orice magazin care accepta plați contactless prin Visa sau Mastercard. La acest moment, Google Pay este disponibil in Romania prin aplicațiile urmatoarelor…