Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Cine nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna risca amenzi usturatoare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii trebuie sa fie pregatiți inca de pe acum sa circule in siguranța pe șoselele acoperite de polei sau zapada. Cei care nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna se pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care modifica art. 331 din legea 286/2009 privind Codul penal. Astfel, angajații din sistemul feroviar, cu atribuții privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport care refuza prelevarea de probe in vederea stabilirii alcoolemiei ori…

- N. Dumitrescu De la data de 1 octombrie a.c., 50.056 de prahoveni primesc salarii mai mari, aceștia facand parte din cei 1.867.000 de salariați romani incadrați cu salariu minim brut garantat in plata și pentru care Guvernul, joia trecuta, a hotarat majorarea veniturilor lor lunare cu 10%. Numarul prahovenilor…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul modifica […]…

- Mulți romani au permis de conducere, dar nu toți sunt familiarizați cu semnificația fiecarui indicator rutier. Pe masura ce timpul trece, semnele de circulație se pot modifica și nu toți șoferii sunt la curent cu acestea. Amenzile pentru incalcarea regulilor de circulație au crescut simțitor in ultimii…

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul de modificare a legii privind combaterea buruienii ambrozia, stabilind ca proprietarii de terenuri sa efectueze, pana la data de 30 iunie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la primirea unui avertisment, lucrari de smulgere sau erbicidare a acestei plante,…

- Autoritațile anunța modificari importante ale legislației rutiere. Legea se inasprește crunt pentru o anumita categorie de șoferi. Se confisca masinile in Romania daca șoferii sunt prinși cu ceva in autoturism. Cine sunt soferii care risca sa ramana pietoni. O anumita categorie de șoferi ar putea ramane…